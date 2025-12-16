Тела двух младенцев нашли в разных районах Петербурга

СК: в Невском и Колпинском районах Петербурга нашли тела двух младенцев

В двух районах Санкт-Петербурга обнаружили тела двух месячных младенцев. Следственный комитет по городу начал процессуальную проверку, сообщила пресс-служба ведомства.

Тела находились в квартирах на проспекте Солидарности в Невском районе и на улице Богайчука поселка Металлострой Колпинского района. Признаки насильственной смерти у детей не зафиксировали.

Следователи назначили необходимые экспертизы для установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в Сергиевом Посаде нашли тело новорожденного ребенка на территории комплекса по переработке отходов во время работы сортировочной линии. Труп завернули в тряпку. Ориентировочно он мог родиться вне стен медицинского учреждения.