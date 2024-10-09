Труп ребенка нашли на месте сгоревшего дома в Ленобласти

СК завел дело после гибели ребенка при пожаре в поселке Ульяновка в Ленобласти

Потушившие сгоревший дом в поселке Ульяновка Тосненского района Ленинградской области пожарные в ходе разбора завалов нашли труп девочки 2024 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

В ведомстве добавили, что мать погибшего ребенка с множественными ожогами доставили в больницу, где ей окажут необходимую помощь.

Следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. На место пожара выехали криминалисты для установления причин возникновения огня и всех обстоятельств происшествия.

В пресс-службе «Леноблпожспаса» уточнили, что сообщение о пожаре в частном доме на улице Лескова в Ульяновке поступило около 02:30 среды, 9 ноября. Прибывшие на место пожарные заявили, что загорелось деревянное здание площадью шесть на четыре метра.

Тосненская городская прокуратура начала проверку по факту пожара в жилом доме Ульяновки, где погиб ребенок. В ведомстве заявили, что семья на учете в органах профилактики не состояла.

В минувшее воскресенье, 6 октября, тела двух девочек 10 и 11 лет нашли подмосковные пожарные в ходе тушения двухэтажной бани в Воскресенске. По данным областного главка МЧС, дочерей пытался вытащить из горящего помещения отец, но в итоге его доставили в больницу с множественными ожогами.