Две девочки погибли при пожаре в Воскресенске

МЧС: тела двух девочек обнаружили при тушении пожара в Воскресенске

Тела двух девочек обнаружили спасатели при тушении пожара в Воскресенске Московской области. Огонь охватил двухэтажную баню, сообщила пресс-служба МЧС России.

Погибшим девочкам было 10 и 11 лет. Отец детей попал в больницу с ожогами.

По информации МЧС, огонь охватил 79 квадратных метров здания, в тушении задействовали 33 специалиста и 19 единиц техники.

В Амурской области в конце сентября при пожаре в частном доме погибли мать и трое сыновей. Детям было девять месяцев, 14 и восемь лет. Спасатели отметили, что в доме не было пожарного извещателя.