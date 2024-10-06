Две девочки погибли при пожаре в Воскресенске

Тела двух девочек обнаружили спасатели при тушении пожара в Воскресенске Московской области. Огонь охватил двухэтажную баню, сообщила пресс-служба МЧС России.
Погибшим девочкам было 10 и 11 лет. Отец детей попал в больницу с ожогами.
По информации МЧС, огонь охватил 79 квадратных метров здания, в тушении задействовали 33 специалиста и 19 единиц техники.
В Амурской области в конце сентября при пожаре в частном доме погибли мать и трое сыновей. Детям было девять месяцев, 14 и восемь лет. Спасатели отметили, что в доме не было пожарного извещателя.
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