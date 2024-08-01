Труп обнаружили в шахте лифта на юго-востоке Москвы

Источник 360.ru: в районе Некрасовка в Москве нашли труп в шахте лифта

Погибшего по неизвестной пока причине человека обнаружили в шахте лифта на юго-востоке Москвы. О ЧП 360.ru сообщил источник в экстренных службах столицы.

По его информации, страшную находку сделали в доме 16 по улице Рождественской в районе Некрасовка. Местные жители обратили внимание на резкий трупный запах, после чего увидели тело в шахте лифта, пояснил собеседник 360.ru.

На место прибыли экстренные службы, дополнительная информация уточняется.

Ранее труп с порезанной головой нашли после пожара в квартире в Санкт-Петербурге.