Труп обнаружили на козырьке подъезда дома в Москве

Источник 360.ru: в Москве человек выпал из окна и разбился насмерть

В районе Братеево на юге Москвы человек выпал из окна с большой высоты и разбился насмерть. Об этом сообщил источник 360.ru.

Тело нашли на козырьке подъезда одного из домов по улице Борисовские Пруды. Человек лежал в неестественной позе.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее похожая история случилось во Владимире, но тогда мужчине удалось выжить. Местный житель выпал на автомобиль с 18-го этажа. Пострадавшего отвезли в больницу, сотрудники полиции организовали проверку по факту случившегося.

По данным регионального минздрава, мужчину доставили к врачам в крайне тяжелом состоянии. При падении он пробил лобовое стекло и упал в салон.