Труп мужчины нашли внутри монумента «Родина-мать зовет!» в Волгограде

Умершего мужчину обнаружили в голове монумента «Родина-мать зовет!» в Волгограде. По данным издания V1.Ru , им оказался 68-летний ректор Московской государственной академии физической культуры Николай Чесноков.

Источник издания в экстренных службах заявил, что, предположительно, мужчине стало плохо во время экскурсии. Коллеги пытались его реанимировать, но изменить ситуацию не смогли.

Источник Telegram-канала Baza заявил, что, по предварительной версии, мужчина оступился и неудачно упал. Его тело нашли в маленьком помещении в голове монумента, куда приезжающие на экскурсию поднимаются через специальный люк.

Обнаружение тела в монументе подтвердили в областном СК. В ведомстве заявили, что начали процессуальную проверку для установления всех обстоятельств происшествия, но уже могут сказать, что смерть не носит криминальный характер.

Делегация Московской государственной академии физической культуры приехала в Волгоград для участия в XXVIII Всероссийском фестивале студентов спортивных вузов. Об этом говорится на официальной странице академии во «ВКонтакте».

Там же упоминается, что ректор Николай Чесноков отправился на Мамаев курган для возложения цветов к мемориалу «Родина мать зовет!»

В минувший понедельник, 19 мая, стало известно о найденных около бурятского села Новый Энхалук человеческих останков. По данным Telegram-канала Baza, это все, что осталось от приехавшего 16 лет назад для участия в семинаре украинского доктора наук Анатолия Новикова.