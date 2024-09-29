Труп мужчины нашли в туалете летевшего из Москвы самолета

Мужчина умер в туалете на борту самолета, летевшего из Москвы в Самару

Тело мужчины обнаружили на борту самолета, летевшего в Самару из Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По информации источника, 44-летний пассажир почувствовал себя неважно еще в аэропорту Внуково, однако все равно решил лететь. В ходе полета он почувствовал себя плохо и ушел в туалет.



Бортовые проводники стучались в кабинку к мужчине, пытались выбить дверь, а затем обнаружили мужчину без сознания. Попытки реанимировать его оказались безуспешными, самолет сел в Ульяновске, прибывшая скорая помощь не сумела спасти мужчину.

Ранее мужчина умер на борту авиакомпании S7, летевшем в Челябинск из Новосибирска. Предварительной причиной смерти стал инфаркт, врачам осталось лишь констатировать кончину пассажиру.

Также женщина умерла во время перелета в Екатеринбург из Москвы.