Труп мужчины нашли в мусоровозе в Петербурге

В Санкт-Петербурге следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины, чье тело нашли при выгрузке мусора. В пресс-службе регионального СКР сообщили, что проводится доследственная проверка.

По данным следствия, 29 октября на территории полигона для отходов на Волхонском шоссе после разгрузки мусоровоза нашли тело мужчины. При осмотре не нашли следов насильственной смерти.

«При проведении проверки установлено, что мужчина являлся уроженцем Вологодской области, не имевшим постоянного места жительства на территории Санкт-Петербурга», — сообщили в СК.

Следователи проверяют все обстоятельства случившегося. Чтобы установить причину смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в Нижнем Тагиле при сортировке мусора в черном пакете нашли труп женщины. Криминалисты не обнаружили признаков насильственной смерти. Выяснилось, что она выпивала с друзьями. Внезапно женщине стало плохо, и она скончалась по естественным причинам. Собутыльники решили избавиться от тела, выбросив его в мусорный контейнер.