Труп женщины в черном мешке нашли на ленте конвейера в Нижнем Тагиле

E1.ru: в Нижнем Тагиле собутыльники выбросили труп знакомой на помойку

В Нижнем Тагиле при сортировке мусора в черном пакете нашли труп женщины. Она была без видимых признаков разложения, сообщил портал E1.ru.

По данным издания, испуганные сортировщики сразу обратились в полицию. Криминалисты не обнаружили признаков насильственной смерти.

Выяснилось, что женщина отдыхала в компании знакомых. Они распивали алкоголь. В какой-то момент жительнице Нижнего Тагила стало плохо, она умерла по естественным причинам.

Собутыльники решили избавиться от тела, выбросив его в мусорный контейнер. Правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее в Барнауле расчлененное тело женщины нашли в холодильнике съемной квартиры. Оказалось, что убитая погибла от рук мужа, с которым развелась незадолго до своей смерти.