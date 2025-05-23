Труп мужчины нашли в квартире на северо-западе Москвы

На северо-западе Москвы нашли труп мужчины в квартире одного из жилых домов. Он перестал выходить на связь шесть дней назад. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах города.

Погибшего мужчину обнаружили в пятиэтажке на улице Маршала Тухачевского в Хорошево-Мневниках. Его знакомый рассказал, что не мог с ним связаться шесть дней. Через окно мужчина увидел, что в квартире у его приятеля были включены газовые конфорки.

Прибывшие на место спасатели вскрыли входную дверь. Внутри квартиры на тот момент была сильная загазованность. В помещении лежал погибший мужчина.

Ранее полицейские обнаружили пропавших в Саратове мать с детьми мертвыми в гараже. Двух девочек нашли в салоне машины, а тело матери рядом с авто. Они могли отравиться угарным газом.