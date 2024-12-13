Тело погибшего нашли в загоревшейся квартире в московском районе Лианозово. Как сообщил источник 360.ru, пожар начался в доме № 22 на Абрамцевской улице.
На 11-м этаже было плотное задымление. К месту происшествия бросили дополнительные силы.
Когда спасатели вошли в горящее помещение, там была нулевая видимость из-за дыма. Позже огнеборцы обнаружили труп мужчины. На вид погибшему около 40 лет. Подробности происшествия выясняются.
Ранее пожар произошел в многоэтажке в Кунцеве. Дым, валящий из квартиры, заметили соседи.
Труп мужчины нашли в горящей квартире в Лианозове
Стали известны детали побега Башара Асада из Сирии
Некоторые терминалы Т-Банка в 2025 году перестанут принимать MasterCard и Visa
Ремонтные работы на котельной № 10 начались в поселке Столбовая
«Жесткий несезон». Россияне отказались ехать на зиму в Абхазию и Грузию
Несколько транспортных самолетов приземлились на авиабазу Хмеймим в Сирии
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте