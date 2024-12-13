Труп мужчины нашли в горящей квартире в Лианозове

Источник 360.ru: при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы погиб человек

Тело погибшего нашли в загоревшейся квартире в московском районе Лианозово. Как сообщил источник 360.ru, пожар начался в доме № 22 на Абрамцевской улице.

На 11-м этаже было плотное задымление. К месту происшествия бросили дополнительные силы.

Когда спасатели вошли в горящее помещение, там была нулевая видимость из-за дыма. Позже огнеборцы обнаружили труп мужчины. На вид погибшему около 40 лет. Подробности происшествия выясняются.

Ранее пожар произошел в многоэтажке в Кунцеве. Дым, валящий из квартиры, заметили соседи.