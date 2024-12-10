Пожар произошел в многоэтажке в Кунцеве

На восьмом этаже в 12-этажном доме в районе Кунцево в Москве загорелась квартира. О задымлении в службу спасения сообщили соседи, рассказал 360.ru источник.

Пожар разгорелся на улице Ивана Франко. Соседи рассказали, что заметили дым из квартиры. Предположительно, в помещении находятся люди, однако криков не слышно.

Официальной информации о пожаре пока не поступало. Также нет данных о газификации здания. Источник сообщил, что пожар локализовали.

Утром во вторник произошел пожар на Коптевском рынке в Москве. Предварительно, огонь вспыхнул в помещении шаурмичной и перекинулся на другие павильоны. Всего на рынке сгорели пять двухэтажных зданий, пожар локализовали на площади 400 квадратных метров.