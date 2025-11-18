Труп мужчины нашли на сгоревшем балконе после взрыва газа в Казани

Охваченный огнем балкон после взрыва газа в доме Казани сняли на видео

Пламя охватило балкон квартиры на седьмом этаже многоэтажки на улице Лукина в Казани. Как сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС, прибывшие на место спасатели после тушения огня нашли тело погибшего мужчины.

В ведомстве уточнили, что пламя ликвидировали на площади в пять квадратных метров. Причину возникновения огня установят дознаватели Государственного пожарного надзора.

В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что открытое пламя охватило балкон многоэтажного дома.

В пресс-службе прокуратуры Татарстана уточнили, что пожару в доме на улице Лукина в Казани предшествовал взрыв газовоздушной смеси.

Для установки всех причин и обстоятельств происшествия на место выехал исполняющий обязанности прокурора Авиастроительного района города Руслан Гусамов вместе с заместителем.

Сотрудники надзорного ведомства проверят соблюдение требований законодательства о содержании внутридомового газового оборудования.

Жители дома в комментарии 360.ru подтвердили, что слышали громкий звук, похожий на взрыв.

