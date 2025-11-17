В Сургуте произошло возгорание на строительной площадке многоквартирного дома

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) произошло возгорание на строительной площадке многоквартирного дома на улице Энтузиастов. Об этом написало Ura.ru .

Пожар охватил площадь в 40 квадратных метров, но был успешно ликвидирован сотрудниками МЧС в 15:25. В результате происшествия никто не пострадал.

Причины пожара выясняются, ведется дознание. Сотрудники МЧС оперативно отреагировали на чрезвычайную ситуацию, предотвратив возможные негативные последствия.