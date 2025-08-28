Труп мужчины-модели нашли в бассейне отеля в Греции

Двух молодых мужчин обнаружили бездыханными в отеле в Греции. Мужчина-модель и его друг находились в бассейне, сообщила газета The Sun.

По данным издания, 25-летний Яго Луис де Кампос и 23-летний Райан Сильвейр приехали из Бразилии, чтобы отпраздновать день рождение. В один из дней их заметили в бассейне.

Кампос не выжил. Его друга вытащили из воды и ввели в кому. Позже он пришел в себя в больнице. Молодой человек уже начал говорить, однако не помнит, что с ним произошло.

Сестра Сильвейры звонила молодым людям незадолго до происшествия. Они рассказали, что собираются поплавать и пойти на вечеринку.

Греческие правоохранители проведут экспертизу, чтобы установить причину смерти Сильвы. В номере у мужчин нашли четыре упаковки с содержимым в виде белого порошка.

