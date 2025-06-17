Жестокая расправа над моделью OnlyFans. Ее убил банкир во время съемки

Апелляционный суд в Италии приговорил банкира к пожизненному заключению за жестокое убийство модели, с которой он познакомился на OnlyFans. Мужчина связал ее, несколько раз ударил молотком и перерезал горло, сообщил журнал People .

Расправа произошла в 2022 году. Итальянский банкир Давиде Фонтана разозлился из-за решения 26-летней Кэрол Мальтези переехать на другой конец страны поближе к шестилетнему сыну. Он зарегистрировал поддельный аккаунт на OnlyFans, снял дом и пригласил девушку сняться в порно. Вместо интима преступник связал ее, 13 раз ударил молотком, перерезал горло и расчленил.

Около двух месяцев 45-летний мужчина хранил останки Мальтези в морозильнике, затем попытался сжечь, но не смог и сбросил их со скалы в двух часах езды к северо-западу от Милана. Все это время Фонтана от имени девушки общался с ее родственниками, убеждая, что она готовится к поездке. Когда пакеты с частями тела нашли, полиция арестовала банкира.

Суд приговорил его к 30 годам тюрьмы за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. Апелляционная инстанция пересмотрела вердикт, и Фонтана получил пожизненный срок.

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