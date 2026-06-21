Труп без одежды нашли на берегу водоема на северо-западе Москвы
Источник 360.ru: московские спасатели нашли труп в Бутаковском заливе
Отдыхавшие на берегу Бутаковского залива на северо-западе Москвы вызвали спасателей, увидев в водоеме голову человека. Прибывшие на катере спасатели выяснили, что это труп без одежды. Об этом сообщил источник 360.ru.
Мужчине или женщине принадлежит найденное тело, собеседник не уточнил. Официального подтверждения этой информации пока нет.
В минувшую субботу, 20 июня, группа водолазов подняла со дна реки Ирени в Пермском крае затонувший легковой автомобиль ВАЗ-2106. Внутри они обнаружили тело девушки 1991 года рождения.
По предварительным данным, машина могла съехать в водоем с трассы Р-243. После подъема авто на поверхность найденное тело спасатели передали сотрудникам полиции.