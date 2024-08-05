Трубу с кипятком прорвало в здании банка в центре Москвы

Источник 360.ru: трубу с кипятком прорвало в банке в Басманном районе Москвы

Фото: Pxhere

Трубу с горячей водой прорвало в одном из банковских учреждений в центре Москвы. Как сообщил источник 360.ru, авария произошла на цокольном этаже здания в Большом Златоустинском переулке.

Кипяток льется на электрооборудование. К месту происшествия выехали специалисты, в том числе электрики.

«Пострадавших нет», — уточнил источник.

Причины происшествия пока неизвестны. Семиэтажное здание, где произошла авария, — полностью административное.

Ранее трубу с горячей водой прорвало в парке культуры и отдыха «Давыдковский сад». Ручьи кипятка растеклись у детской площадки.

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