Река из кипятка образовалась рядом с детской площадкой в Давыдковском саду

Источник 360.ru: трубу с горячей водой прорвало около детской площадки в Москве

Трубу с горячей водой прорвало в парке культуры и отдыха «Давыдковский сад». Об этом сообщил источник 360.ru.

Горячая вода растекается к детской площадке, экстренные службы приступили к ремонтным работам.

«В глубине парка наблюдаем течения ручья горячей воды», — указал источник.

Он добавил, что из-под распределительной подстанции теплосети идет горячий пар.

Ранее прорыв горячей воды случился на подземном паркинге на севере Москвы, на Беломорской улице. В результате кипятком затопило порядка 20 автомобилей и элекрощитовую. По данным источника, из-за ЧП никто не пострадал. Аварию на теплосетях устранили прибывшие на место специалисты.

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