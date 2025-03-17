Трубу с кипятком прорвало на северо-востоке Москвы, дублер Полярной улицы временно перекрыли. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Сотрудники ГАИ помогают водителям объехать опасный участок.

«Течет прямо река горячей воды. Будьте осторожны, предупредите детей», — написала местная жительница.

Источник 360.ru в экстренных службах сообщил как минимум об одной пострадавшей. Жительница позвонила в скорую помощь, чтобы спросить, что ей делать с ожогом. Выяснилось, что она ошпарилась кипятком в том самом районе.

Местный Telegram-канал пишет, что затопило в том числе трамвайные пути в районе конечной остановки 17-го маршрута, составы проезжают с трудом.

Ранее прорвало горячую воду в Люблине. Один из автомобилей наехал колесом на люк и провалился. Никто не пострадал.