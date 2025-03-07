Кипяток разлился по Новороссийской улице в Люблине

Прорыв горячей воды произошел у дома № 10 на Новороссийской улице в районе Люблино. Об этом 360.ru сообщил источник.
Застрял один автомобиль. Как уточнил источник, машина наехала колесом на люк. Пострадавших и заблокированных нет.
Подробности происшествия уточняются. К месту ЧП должны прибыть городские службы.
Ранее подъезд жилого дома в Хорошевском районе Москвы залило кипятком. Горячая вода лилась по лестницам и в лифтовую шахту. Людям пришлось настежь открывать двери квартир из-за духоты. Оказалось, что трубу прорвало на чердаке.
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