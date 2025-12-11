Трубу с кипятком прорвало на юго-западе Санкт-Петербурга

Водопроводную трубу прорвало под улицей Маршала Казакова в Санкт-Петербурге, по проезжей части разлился кипяток. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Сейчас коммунальщики ликвидируют последствия аварии, а надзорное ведомство проверяет, как в районе выполнялось законодательство в сфере ЖКХ.

Ранее 78-летний житель Омска провалился в яму с кипятком и получил ожоги около 60% тела. После этого против тепловой компании возбудили дело о халатности, а в прокуратуре пообещали рассмотреть вопрос об иске в суд для взыскания морального вреда. Ситуацию взял на контроль и мэр города Сергей Шелест. Вскоре на поврежденном участке начался ремонт.