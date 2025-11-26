Пенсионер провалился в яму с кипятком в Омске

Днем 26 ноября 78-летний мужчина провалился в яму с кипятком на улице 5-й Армии в Омске. Он получил ожоги около 60% тела, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Омской области.

«Возбуждено уголовное дело в отношении работников акционерного общества „Тепловая компания“, подозреваемых в халатности», — уточнили в СК.

Прокуратура Советского округа Омска начала проверку после того, как 78-летний мужчина получил травмы.

«В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдения органами местного самоуправления и ресурсоснабжающей организации требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства», — отметили в пресс-службе ведомства.

В прокуратуре добавили, что рассмотрят вопрос о подаче иска в суд для взыскания морального вреда с виновных.

Мэр Омска Сергей Шелест прокомментировал ЧП в Telegram-канале. Он подчеркнул, что пострадавший пенсионер госпитализирован и получает необходимую медпомощь.

«Поручил руководителю „Тепловой компании“ Владимиру Зиновьевичу Дмитриеву быть на связи с родственниками пострадавшего. Предприятие окажет максимальное содействие во время лечения и реабилитации», — уточнил он.

Поврежденный участок трубопровода отключили. Скоро его отремонтируют.