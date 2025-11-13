Трубу с горячей водой прорвало в школе на Камчатке

Трубу с кипятком прорвало в школе Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, речь идет об отопительной трубе. После ЧП в учреждении прозвенел сигнал, детей отправили в раздевалку забирать куртки. В результате случившегося никто не пострадал.

Уроки тоже не отменили. Приехали ремонтники и устранили проблему. Сейчас школа работает в штатном режиме.

Также в распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия. На них видно, что вода разлилась по полу.

Накануне похожая ситуация случилась в Новороссийске — прорвало трубу на водопроводе. Авария произошла на Пограничной улице утром. На месте ЧП образовался настоящий фонтан, гейзер доходил до высоты многоэтажки, также вода затопила проезжую часть. На место оперативно прибыли сотрудники аварийных служб.