Фонтан высотой с многоэтажку забил в Новороссийске из-за коммунальной аварии
В Новороссийске прорвало трубу на водопроводе. Серьезная авария произошла на Пограничной улице утром 12 ноября. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.
На месте аварии из-за поломки образовался настоящий фонтан, сравнимый по размеру с многоэтажным домом. Мощный и пугающий гейзер был виден издалека. Вода также затопила проезжую часть из-за прорыва.
Мощную утечку сейчас устраняют аварийные службы. Водоснабжение прекращено. Воду будут привозить автоцистернами по заявкам жителей.
Глава города Андрей Кравченко выехал на место аварии на магистральном водоводе.
«Подробную информацию о сроках возобновления водоснабжения и завершения ремонтных работ сообщу позже», — написал он в своем Telegram-канале.
В пресс-службе МУП «Водоканал города Новороссийска» сообщили, что в 09:05 по местному времени было зафиксировано повреждение водовода ТГВ первой очереди (диаметр 720 мм). Аварийно-диспетчерская служба и РЭУ водоснабжения быстро приступили к устранению последствий.
«Для локализации аварии начато снижение давления в поврежденном участке. Подача воды в город сокращена с 4600 до 3000 кубометров в час. Этот участок водовода подлежит проектированию и замене», — отметили в «Водоканале».
В 2026 году начнется проектирование в рамках программы комплексного развития территории. В 2027 году застройщик «Семья» заменит водовод за свои средства.
Ранее трубу с кипятком прорвало в Коммунарке. Струя горячей воды поднялась вверх до уровня второго этажа.