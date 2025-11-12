Сегодня 11:34 Фонтан высотой с многоэтажку забил в Новороссийске из-за коммунальной аварии 0 0 0 Эксклюзив

В Новороссийске прорвало трубу на водопроводе. Серьезная авария произошла на Пограничной улице утром 12 ноября. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.

На месте аварии из-за поломки образовался настоящий фонтан, сравнимый по размеру с многоэтажным домом. Мощный и пугающий гейзер был виден издалека. Вода также затопила проезжую часть из-за прорыва. Мощную утечку сейчас устраняют аварийные службы. Водоснабжение прекращено. Воду будут привозить автоцистернами по заявкам жителей.

Фото: 360.ru 1/2 Фото: 360.ru 2/2

Глава города Андрей Кравченко выехал на место аварии на магистральном водоводе. «Подробную информацию о сроках возобновления водоснабжения и завершения ремонтных работ сообщу позже», — написал он в своем Telegram-канале.

В пресс-службе МУП «Водоканал города Новороссийска» сообщили, что в 09:05 по местному времени было зафиксировано повреждение водовода ТГВ первой очереди (диаметр 720 мм). Аварийно-диспетчерская служба и РЭУ водоснабжения быстро приступили к устранению последствий. «Для локализации аварии начато снижение давления в поврежденном участке. Подача воды в город сокращена с 4600 до 3000 кубометров в час. Этот участок водовода подлежит проектированию и замене», — отметили в «Водоканале». В 2026 году начнется проектирование в рамках программы комплексного развития территории. В 2027 году застройщик «Семья» заменит водовод за свои средства.

Ранее трубу с кипятком прорвало в Коммунарке. Струя горячей воды поднялась вверх до уровня второго этажа.