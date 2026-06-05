«Трубку сняли». Знакомый дозвонился до пропавшего в тайге Усольцева

В деле об исчезновении Усольцевых в Красноярском крае появилась новая странность. Знакомому Валентину Дегтяреву удалось дозвониться по номеру главы семейства. Он рассказал об этом aif.ru . aif.ru

«Сначала телефон был в сети, я дозвонился — трубку сняли, но в ответ тишина. Позже перезвонили с другого номера и тоже молчали. Самое удивительное: через некоторое время владелец отключил возможность входящих вызовов», — сказал он.

Дегтярев предположил, что-либо Сергей Усольцев жив, либо сим-картой пользуются его обидчики. СМС-сообщения по-прежнему доходят, значит, телефон находится в сети.

Сим-карта имеет ценность, так как фигурирует в актуальных госконтрактах фирмы Усольцева и по-прежнему числится за ним. Кроме того, на этот номер зарегистрирована страница мужчины в соцсети «ВКонтакте».

Бизнесмен с женой, пятилетней дочерью и собакой пропали в тайге на территории Красноярского края в сентябре 2025 года. Весной поисковая операция возобновилась. Ранее отряд «ЛизаАлерт» опроверг информацию о сигнале телефона Усольцева.