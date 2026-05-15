Поиск Усольцевых возобновили в в Красноярском крае

В Красноярском крае спасатели возобновили поиски семьи Усольцевых, исчезнувшей в походе в Кутурчинском Белогорье. На поиски отправились четыре человека и четыре единицы техники, сообщила пресс-служба профессионального аварийно-спасательного формирования региона «Спасатель».

«15 и 16 мая краевые спасатели по заявке следственных органов примут участие в повторных мероприятиях по поиску пропавшей семьи на территории деревни Кутурчин Партизанского района», — заявили в ведомстве.

Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью пропали в сентябре 2025 года. Поиски начались, когда женщина не вышла на работу. В их машине нашли крупную сумму, но снаряжения не было. Пропавшие были легко одеты, их видели двое туристов.

Телефон главы семьи последний раз выходил на связь вечером в день исчезновения. Следствие рассматривало три версии: несчастный случай, криминал или побег. Во время расследования версию с побегом опровергли.