Трос подъемника упал на сноубордистку в Кувандыке

Девушка пострадала на горнолыжном курорте в Кувандыке после падения троса. У нее диагностировали травму руки, сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Оренбургской области.

Медики оперативно доставили пострадавшую в местную больницу, а позже перевезли ее в Центр травматологии Оренбурга. Врачи оценили состояние пациентки как средней степени тяжести.

После случившегося работу подъемников на горнолыжном комплексе временно остановили. Специалисты начали ремонт канатной дороги.

На восстановление оборудования, по предварительной оценке, уйдет около суток. Подробностей о причинах падения троса в ведомстве не привели.

Чтобы избежать травмирования спортсменов и любителей, меры безопасности усилили на горнолыжном курорте «Красная горка» в Подмосковье. Там провели модернизацию зоны катания, установили дополнительные разграничительные столбики и предупреждающие знаки.