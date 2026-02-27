Меры безопасности усилили на горнолыжном курорте в Подольске

На тюбинговом склоне курорта «Красная горка» провели модернизацию зоны катания для снижения травматизма. Там установили дополнительные разграничительные столбики и предупреждающие знаки.

На стартовой площадке и вдоль линии подъема появились специальные столбики с предупреждениями, запрещающими трогать движущийся трос подъемника руками. Соблюдение этого правила поможет избежать затягивания одежды и травмирования конечностей.

Перед выходом на трассу установили масштабный стенд с подробными правилами поведения. В нем прописали алгоритмы безопасного спуска, посадки на подъемник и требования к использованию инвентаря.

Специалисты работают в усиленном режиме, контролируют соблюдение дистанции и напоминают посетителям о правилах безопасности. Администрация курорта просит гостей внимательно изучать информацию на баннере и следовать указаниям на предупреждающих столбиках.