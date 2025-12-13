Тропа, которой не было. Свидетели раскрыли, куда Усольцевы ушли на самом деле

Пропавшая в Красноярском крае семья Усольцевых могла уйти в сторону, отличную от той, где велись основные поиски. Об этом aif.ru рассказали семья Корчагиных — последние люди, которые видели их перед исчезновением.

По словам очевидцев, Усольцевы вышли из автомобиля и направились в пеший маршрут вместе с собакой породы корги. При этом, как утверждают Корчагины, семья пошла не в сторону горы Буратинки, куда, по официальной версии, планировался поход, а в противоположном направлении.

Очевидцы также обратили внимание на одежду 48-летней Ирины Усольцевой — женщина была одета в шорты и футболку, несмотря на то что уже спустя несколько часов температура воздуха в этом районе заметно снизилась.

Волонтеры, участвовавшие в поисках, ранее заявляли, что обследовали всю доступную территорию в районе предполагаемого маршрута.

Семья Усольцевых — Ирина, ее 64-летний супруг Сергей и их пятилетняя дочь — пропали в конце сентября в районе Кутурчинского Белогорья. В поисках были задействованы волонтеры, беспилотные летательные аппараты, вертолеты и специальная техника, однако каких-либо следов обнаружить не удалось.

Рассматривались различные версии произошедшего — от криминальных до добровольного исчезновения.

Спасатели, которые разыскивали Усольцевых в красноярской тайге, могли вычислить их следы по поведению хищных птиц. Об этом ранее aif.ru заявил кандидат биологических наук, орнитолог Евгений Коблик.