«Когда все оттает». На след Усольцевых смогут вывести птицы, но только в 2026 году

Спасатели, которые разыскивали Усольцевых в красноярской тайге, могли вычислить их следы по поведению хищных птиц. Об этом aif.ru заявил кандидат биологических наук, орнитолог Евгений Коблик.

Эксперт напомнил, что поисковую операцию проводили еще в октябре, и шансов обнаружить Усольцевых живыми практически нет.

«Думаю, что зимой не найдут, это почти исключено. Только в марте, апреле, когда все начнет оттаивать, тогда могут обнаружить», — уточнил он.

По словам орнитолога, тела помогут найти хищные птицы, которые обязательно заметят их весной.

Ранее пользователи Сети обратили внимание на предсмертную публикацию Ирины Усольцевой. Женщина разместила «метафорические карты» — картинки с счастливой семьей, лесом, заснеженными горами, таежной избушкой и тропой. Некоторые комментаторы предположили, что с помощью изображений Усольцева могла подать сигнал о своем местонахождении.

Также множество споров вызвало странное видео, которое женщина перед походом отправила своему SMM-специалисту. На кадрах Ирина качает головой в такт необычной музыке. Оказалось, что на эту композицию есть клип, в котором главная героиня ходит по лесу вместе с человеком в маске солнца.

Девушку показывают в озере и пещере, также в видео часто появляются кадры со скелетом в траве. Этнограф Фатима Гаммадова объяснила, что в клипе продемонстрировали не похоронный, а очистительный обряд.

В Сети предположили, что хорошо разбирающаяся в энергопрактиках Усольцева знала о клипе и с помощью песни дала знать, что с ней все в порядке, и она просто избавится от проблем.