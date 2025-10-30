Троллейбус сгорел дотла посреди улицы в Саратове

Троллейбус без пассажиров сгорел рядом с железнодорожным вокзалом в Саратове

Троллейбус загорелся вечером 30 октября рядом с железнодорожным вокзалом Саратова, сообщили 360.ru очевидцы. По предварительной информации, в салоне никого не было.

На кадрах, оказавшихся в распоряжении 360.ru, видно, что машина охвачена открытым пламенем почти по всей длине: языки огня выходят из окон и с крыши. Над транспортом поднимается плотный дым. Яркое зарево отражается на мокром асфальте. Рядом виден остановочный павильон и вывеска магазина, подсвеченные светом от пожара.

Как уточнили в региональном управлении МЧС, сообщение о пожаре по адресу улица Аткарская, 31 поступило в 21:25 (20:25 по московскому времени). На место прибыли два пожарных расчета. Пламя удалось локализовать в 21:41 (20:41 по Москве). По данным ведомства, люди не пострадали.

По информации РИА «Новости», инцидент произошел на въезде на Привокзальную площадь, где расположена конечная остановка городских маршрутов.

Причины возгорания и возможный ущерб уточняются.

