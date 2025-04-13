Трамвай насмерть сбил пенсионерку в Петербурге
МВД начало проверку после гибели пенсионерки под трамваем в Петербурге
В Санкт-Петербурге 13 апреля водитель трамвая сбил пенсионерку. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по городу.
В 14:05 рядом с домом 107 по проспекту Стачек трамвай 52-го маршрута совершил наезд на пожилую женщину, на вид ей было около 75 лет.
На место выехали сотрудники Госавтоинспекции, выясняются обстоятельства и причины трагедии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, отметили в МВД.
На опубликованных ведомством кадрах погибшая вышла на пути перед набравшим скорость трамваем, пыталась быстро сойти с них в безопасное место, но не успела.
Ранее в Самаре 14-летний подросток на электросамокате наехал на девятилетнего парня на тротуаре. Пострадавший получил травму глаза, ребенка доставили в больницу. Следственный комитет по факту происшествия организовал доследственную проверку.