Троих подростков выписали из больницы после смертельного ДТП под Красноярском

Прокуратура Красноярского края
Фото: Прокуратура Красноярского края/Telegram

Троих подростков, пострадавших в смертельном ДТП в Красноярском крае, выписали из больницы. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

«Трое подростков выписаны из Канской межрайонной больницы», — заявили в министерстве.

Состояние доставленных в Краевую межрайонную клиническую больницу № 20 имени Берзона остается без изменений. Одна девушка находится в крайне тяжелом состоянии.

Ранее правоохранители задержали водителя грузовика, попавшего в смертельное ДТП. Авария случилась на трассе Р-255 «Сибирь». Жертвами аварии стали четверо детей и сотрудник ФСИН.

