Попавшего в смертельное ДТП под Красноярском водителя грузовика задержали

Задержали водителя грузовика, попавшего в ДТП в Красноярском крае. В результате аварии погибли пять человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

«Водитель грузовика, ставший виновником дорожно-транспортного происшествия с погибшими в Рыбинском муниципальном округе, задержан в порядке статьи 91 УПК России», — заявили в ведомстве.

Часть ГСУ ГУ МВД России по региону занялась расследованием уголовного дела. Во время разбирательства установят все обстоятельства происшествия.

Авария случилась на 965 километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь». Столкнулись пассажирская «Газель» и грузовик. Пятеро человек погибли, шестеро пострадали. Жертвами ДТП стали сотрудник ФСИН и четыре несовершеннолетних кандидата на поступление в вуз.