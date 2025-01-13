Силовики обнаружили нарколабораторию, работавшую под видом кондитерской на Урале

Двое мужчин шоколадные конфеты, в состав которых входили запрещенные вещества. Злоумышленников задержали тюменские силовики в городе Талица Свердловской области, сообщает Ura.ru со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
По данным следствия, фигуранты в арендованном жилье выращивали и высушивали грибы, в состав которых входили психотропные вещества. Затем дилеры измельчали грибы и смешивали их с шоколадом, делая конфеты в подарочных упаковках.
Полученный товар подозреваемые сбывали через онлайн-магазин, открытый в одном из мессенжджеров. Владельцы псевдокондитерской успели заработать около 600 тысяч рублей. Задержанных отправили в следственный изолятор.
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