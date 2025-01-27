Троих налоговиков задержали в Новосибирске за разглашение служебной тайны

Сотрудники ФСБ задержали в Новосибирске бывшего и двоих действующих сотрудников Межрайонной инспекции ФНС по подозрению в разглрашении налоговой тайны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

По данным следствия, бывший налоговик подкупил действующих инспекторов и получил доступ к служебной тайне — информации о счетах организаций и физических лиц. Всего он смог узнать более 40 тысяч строк данных.

Обвиняемым избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, на их имущество наложили арест. По статье им грозит штраф до 1,5 миллиона рублей или лишение свободы до пяти лет.

Ранее столичная прокуратура рассказала о мошенниках, которые стали прикидываться налоговиками и под предлогом декларирования денег похищают их. Так, у одной пенсионерки под этим предлогом выманили более двух миллионов рублей.