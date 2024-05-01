Троих маленьких детей спасли из пожара в жилом доме на востоке Москвы | 360°

Эксклюзив 01 мая 2024, 20:38 Троих маленьких детей спасли из пожара в жилом доме на востоке Москвы Источник 360.ru: из пожара в жилом доме в Москве спасли троих детей Unsplash

Читать 360 в

В жилом доме на востоке Москвы вспыхнул пожар. Из помещения вызволили троих маленьких детей, которые были дома без взрослых, сообщил источник 360.ru.

Огонь охватил три квартиры в доме на 13-й Парковой улице. Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров. Возгорание ликвидировали.

Реклама

Дети просили о помощи с балкона. Всего из пожара вызволили двух мальчиков и одну девочку. Они находились в квартире без взрослых, родители прибыли позже. Один ребенок пострадал — у него диагностировали отравление продуктами горения, его госпитализируют.

Пожар произошел 1 мая в административном здании на северо-востоке Москвы. Один огнеборец пострадал — он выпал из люльки подъемника.