Спасатель пострадал во время пожара в Москве | 360°

Эксклюзив 01 мая 2024, 17:02 Спасатель пострадал во время пожара в Москве Источник 360.ru: при пожаре на северо-востоке Москвы пострадал огнеборец

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Один пожарный пострадал во время тушения огня в административном здании на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, огнеборец выпал из люльки коленчатого подъемника, спасателя доставили врачам скорой помощи.

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Горящее здание не представляет культурной ценности, оно предназначено под снос. Внутри помещение сильно захламлено, там находятся лакокрасочные изделия. Угрозы перехода огня на соседнее здание нет. Специалисты создали два участка по тушению северной и южной частей постройки.

Телеканал «360»

О пожаре на северо-востоке столицы сообщали в пресс-службе МЧС. Огонь охватил площадь в 800 квадратных метров. На место пожара прибыли 22 единицы техники и 70 специалистов.