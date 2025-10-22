Троих избитых беженцев нашли на границе Белоруссии с Латвией, один из них погиб

Двоих беженцев из Эритреи и тело еще одного нашли на границе с Латвией. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничного комитета Белоруссии.

Один из выживших рассказал пограничникам, что их задержали и жестоко избили латвийские силовики. Когда знакомый перестал подавать признаки жизни, сотрудники спецслужб заставили перенести тело на белорусскую сторону через калитку для животных, угрожая оружием.

Выжившим африканцам понадобилась медицинская помощь из-за полученных травм и переохлаждения.

Ранее в мае белорусские пограничники нашли на той же границе тело иностранки без документов и личных вещей. Всего с 2021 года на границах Белоруссии и стран Евросоюза погибли более 70 беженцев.