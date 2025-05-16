Тело беженки нашли в Белоруссии на границе с Латвией

Вечером 14 мая в Верхнедвинском районе белорусские пограничники нашли тело женщины на границе с Латвией. Об этом сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета Республики.

«За текущую неделю это второй случай гибели беженцев на латвийско-белорусском участке границы. Иностранка находилась в 150 метрах от границы в лесном массиве. Документов и личных вещей при ней не обнаружено», — уточнили в комитете.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, которая зафиксировала признаки незаконного вытеснения беженки сопредельной стороной. С начала 2021 года на границе с Евросоюзом погиб 71 беженец. Из них почти половина — 30 человек — на латвийском направлении.

В начале мая белорусские пограничники нашли тела трех человек в реке на границе с Литвой.

Ранее польские военные избили и выбросили на территорию Белоруссии мигранта из Египта. Мужчина был в изможденном состоянии и почти не мог говорить.