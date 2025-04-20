Пожилого мужчину спасли при пожаре в доме в Новой Москве

Деревянный двухэтажный дом загорелся в деревне Каменка Троицкого административного округа Москвы. Из огня успели вытащить пожилого мужчину, сообщил очевидец в беседе с 360.ru.

«Там был дедушка, его успели вытащить. Сейчас в доме никого нет. Газовый баллон также вынесли. Пожарные уже на месте», — отметил он.

По данным источника в экстренных службах, информация о возгорании поступила диспетчеру в 17:05. Огонь охватил всю площадь строения, существует угроза перехода на соседние постройки. На месте работают пожарные.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

Днем, 20 апреля, пожар тушили в многоэтажном доме в районе Текстильщики в Москве. Огнеборцы эвакуировали из квартиры инвалида.