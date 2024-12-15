Двоих детей спасли из горящей пятиэтажки на западе Москвы
Источник 360.ru: многоэтажка вспыхнула на улице Удальцова в Москве
Пожар начался в жилой пятиэтажке на улице Удальцова в Москве. Об этом 360.ru сообщил источник.
Вспыхнула одна из квартир. Как уточнил источник, из ее окон валит густой черный дым.
«Мужчина вышел из квартиры», — сообщил собеседник 360.ru.
Информация о пострадавших не поступала. На месте происшествия работают спасатели.
По уточненной информации, одна из квартир на третьем этаже полностью выгорела. Огонь охватил 35 квадратных метров. Сотрудники МЧС спасли пять человек, в том числе двоих детей. Помощь медиков никому не понадобилась.
Этим же утром в промзоне на севере Москвы загорелись ангары. Рядом находится пристройка и автомобильная парковка.