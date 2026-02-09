Трех дебоширов из башни «Нева Тауэрс» в Москва-Сити обезвредила полиция

Правоохранительные органы задержали трех человек, забаррикадировавшихся в апартаментах башни «Нева Тауэрс» в комплексе Москва-Сити. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

Утром 9 февраля оперативные службы получили информацию о том, что несколько человек в неадекватном состоянии заперлись в апартаментах башни «Нева Тауэрс».

На место прибыли полицейские и спасатели, отметил источник 360.ru. В региональном главке МВД позже подтвердили, что действительно получили вызов по этому адресу, и проводят необходимую проверку.