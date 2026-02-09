Неадекваты закрылись в одной из квартир в башне «Нева Тауэрс» в Москве

Источник 360.ru: неадекваты заперлись в квартире в «Нева Тауэрс» в Москве

Утром 9 февраля несколько человек в неадекватном состоянии закрылись в апартаментах башни «Нева Тауэрс» в комплексе Москва-Сити. Об этом сообщил источник 360.ru.

На место прибыли оперативные службы, в том числе спасатели и правоохранительные органы. Обстоятельства ЧП уточняются.

В августе в зданиях комплекса Москва-Сити провели эвакуацию, но сообщение об атаке оказалось ложным. Всего из высоток вывели более пяти тысяч человек, спасатели осмотрели территорию и не обнаружили повреждений.