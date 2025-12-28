Троих агентов ГУР Украины задержали в ДНР за подготовку к теракту

В ДНР задержаны трое агентов Главного управления разведки Украины. По информации Mash , они собирали разведданные для своих кураторов и готовились к теракту.

«Зовут их Валерий Яровой, Олег Буркин и Антон Ярыш. Первого сотрудники укроразведки взяли под крыло летом 2025-го. Второй с 2014 года жил на контролируемой Украиной территории Донбасса, работал в шахте „Красноармейская“», — написали журналисты.

После задержания ТЦКшники продержали его около четырех дней в военкомате Доброполья, а затем передали ГУРовцам. Ему поручили «пройти фильтрацию, получить гражданство под видом мирного жителя и ждать дальнейших указаний».

Третий агент связался с кураторами осенью 2022 года. Ему предложили выбор: отправиться на фронт или сотрудничать. Он выбрал второе и был отправлен в Красноармейск с аналогичной миссией.

Российские силовики оперативно задержали всех подозреваемых. Затем они провели с ними беседу.

Ранее в Ставрополе ФСБ задержала девушку, которая планировала совершить теракт против офицера Минобороны. Украинские спецслужбы использовали мошенников, чтобы уговорить 18-летнюю россиянку взорвать автомобиль военнослужащего. Злоумышленница получила от украинских силовиков самодельное взрывное устройство.