Трое выживших при крушении самолета в Актау россиян пока остаются в больницах

Шестерых выживших в авиакатастрофе в Актау россиян, включая ребенка, выписали из больниц, но трое еще продолжают лечение. Об этом сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

«Врачи оценивают их состояние как среднетяжелое с благоприятным прогнозом», — добавил он.

Ранее Кузнецов сообщал, что троих выживших выписали еще до Нового года.

Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил на пресс-конференции, что расшифровка черных ящиков разбившегося Embraer 190 не подтвердила выводов, которые успели сделать некоторые СМИ.

Он призвал не нагнетать атмосферу в медийном пространстве, а дождаться официальных результатов расследования.

Авиакатастрофа произошла 25 декабря. В ней погибли 38 человек, большинство — граждане Азербайджана.