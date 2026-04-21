Подросток в Перми получил ожоги из-за свертка с купюрами

Подросток в Перми получил легкие ожоги после того, как нашел на улице сверток с купюрами. Об этом сообщило краевое Министерство территориальной безопасности в телеграм-канале .

По данным ведомства, подросток заметил на улице сверток и решил его подобрать. После этого раздался хлопок, похожий на звук сработавшей петарды. Ребенок не пострадал, госпитализация ему не потребовалась.

Правоохранители начали проверку по факту произошедшего.

В министерстве попросили родителей напомнить детям, что найденные на улице неизвестные предметы могут представлять опасность, поэтому трогать их не стоит. Также специалисты рекомендовали не пользоваться телефоном рядом с подозрительными предметами.

В конце прошлого года 11-летний мальчик возвращался домой с тренировки и поднял сверток, лежавший на детской площадке. Находка взорвалась у него в руках.