Трое туристов погибли при восхождении на гору в Бурятии
Трое туристов погибли в Окинском районе Бурятии при восхождении на гору Мунку-Сардык. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
По ее информации, группа имела регистрацию в МЧС.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем гибель людей. Следователи уже восстановили примерную картину произошедшего.
По предварительным данным, 15 туристов из Красноярска прибыли в Бурятию и 18 апреля вышли из базового лагеря, чтобы подняться на вершину.
В ночь на вторник, по версии следствия, группа туристов вышла к придорожному кафе и оставила там записку о гибели троих товарищей, после чего вернулась в горы. Что именно произошло при восхождении, пока неизвестно.
Администратор Тункинской долины уточнила в комментарии 360.ru, что записку передала супружеская пара постояльцев, которая не дошла до вершины из-за того, что жена подвернула ногу, и по пути обратно встретила членов группы.
Ранее семеро туристов пропали на Авачинском перевале на Камчатке. Позднее двоих из них нашли погибшими.