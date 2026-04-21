Трое туристов погибли при восхождении на гору в Бурятии

Трое туристов погибли в Окинском районе Бурятии при восхождении на гору Мунку-Сардык. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

По ее информации, группа имела регистрацию в МЧС.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем гибель людей. Следователи уже восстановили примерную картину произошедшего.

По предварительным данным, 15 туристов из Красноярска прибыли в Бурятию и 18 апреля вышли из базового лагеря, чтобы подняться на вершину.

В ночь на вторник, по версии следствия, группа туристов вышла к придорожному кафе и оставила там записку о гибели троих товарищей, после чего вернулась в горы. Что именно произошло при восхождении, пока неизвестно.

Администратор Тункинской долины уточнила в комментарии 360.ru, что записку передала супружеская пара постояльцев, которая не дошла до вершины из-за того, что жена подвернула ногу, и по пути обратно встретила членов группы.

