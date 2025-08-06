Трое россиян пострадали в ДТП в Болгарии из-за выехавшей на встречку украинки

Гражданка Украины, находившаяся за рулем автомобиля в Болгарии, спровоцировала ДТП, в котором пострадали трое россиян. Об этом со ссылкой на полицию Варны сообщил ТАСС .

По его данным, водитель вылетела на встречную полосу.

Ранее крупная авария с участием пассажирского автобуса произошла в Тульской области. В результате ДТП пострадали 39 человек, в том числе пять детей. Помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов подтвердил, что в тяжелом состоянии находятся пять пострадавших. Транспорт направлялся из Луганской Народной Республики в Москву,

Предварительно, автобус врезался в опору оплаты на федеральной трассе М-4 «Дон» из-за сильного тумана. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».